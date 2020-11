Tuttosport: "Se il Napoli va in vetta, quei 4 punti con la Juve non sarebbero più rimpianto"

Big match al San Paolo, il Napoli attende il Milan e se dovesse vincere potrebbe ritrovarsi anche in vetta alla classifica nonostante la sentenza su Juve-Napoli. Lo sottolinea Raffaele Auriemma all'interno delle pagine di Tuttosport: "Se il Sassuolo non riuscisse a fare bottino pieno a Verona, il Napoli si ritroverebbe primo in classifica nonostante i 4 potenziali punti sottrattigli dalla giustizia sportiva per il pasticciaccio della gara non giocata contro la Juventus. Sarebbe per gli azzurri una spinta ulteriore a fare ancora meglio, pensando a quei 4 punti soltanto come un salvadanaio che potrebbe anche aprirsi un giorno, e non più come il rimpianto di non aver potuto giocare quella gara".