Tuttosport - Si attende solo la firma per Tuanzebe, Giuntoli ha una speranza per la Samp

Si attende il completamento della procedura per il tesseramento di Axel Tuanzebe, il difensore congolese di proprietà del Manchester United, che lunedì è rientrato alla base dopo i 6 mesi di prestito con l'Aston Villa. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che non ha dubbi sull'esito della trattativa.

"Il Napoli l'ha preso in prestito per 500mila euro. Ora Tuanzebe dovrà firmare il contratto con il club azzurro e con lo stesso potrà richiedere il visto per l'ingresso in Italia da lavoratore dipendente. Il ds Giuntoli confida di poterlo mettere a disposizione di Spalletti per la gara di domenica contro la Sampdoria".