Tuttosport si interroga: "La Lega rischierà un terzo focolaio alla Juve dopo Genoa e Napoli?"

Nel Napoli sono risultati positivi Zielinski ed il collaboratore Costi ed il timore è che ora il numero possa salire col passare dei giorni. Il quotidiano Tuttosport, in un articolo a firma Raffaele Auriemma, si interroga sulla Lega nonostante il protocollo Uefa che obbliga a giocare con almeno 13 giocatori a disposizione e con un solo rinvio a disposizione per squadra con 10 positivi: "Se la prenderà la responsabilità di permettere la disputa di questa gara, ben sapendo che un terzo focolaio, dopo Genoa e Napoli, potrebbe scoppiare all'interno della Juventus? Il momento è delicato e nel governo del calcio l'imbarazzo è forte, ma la dirigenza del Napoli è in contatto continui con i vertici federali che aspetteranno il risultato del tampone odierno per prendere una decisione".