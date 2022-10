Tuttosport: "Solo due squadre imbattute in Europa, ma rosa Napoli vale la metà dell'altra"

Partendo da ciò, Tuttosport nella sua edizione odierna racconta le differenze tra le due squadre, a cominciare dall'aspetto economico e non solo

"Nei 5 top campionati europei, poi, su 98 squadre sono rimasti solo in due con la casella delle sconfitte ancora a zero, il Napoli e il Paris Saint Germain". Partendo da ciò, Tuttosport nella sua edizione odierna racconta le differenze tra le due squadre, a cominciare dall'aspetto economico e non solo: "Due realtà totalmente dissonanti tra di loro, perché i parigini-qatarioti sono i più ricchi al mondo mentre il club del produttore cinematografico deve acquistare i calciatori con risorse proprie e vendendo altri calciatori.

Il Psg è obbligato ogni anno a vincere tutto, in forza dei numeri da capogiro e irripetibili in qualsiasi altra realtà pallonara; il Napoli può crescere di anno in anno solo se gli riesce l’accesso alla Champions e dalla quale quest’anno sono già arrivati circa 60 milioni. Dalla comparazione delle due rose, poi, viene fuori una differenza tale da rendere ancora più incomprensibile la collocazione là in alto del Napoli: 890,35 il valore dell’organico a disposizione di Galtier e appena 480,55 quello allenato da Spalletti".