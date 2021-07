Tuttosport - Spalletti ha riversato una cascata d'amore su una città ferita, ma servirà altro

"Luciano Spalletti ha riversato subito una cascata d’amore sulla città che si è sentita ferita dal comportamento dei calciatori e dal silenzio della società dopo l’1-1 con il Verona che ha tolto a Napoli la soddisfazione di partecipare alla competizione per club più ricca e blasonata del pianeta". Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che promuove la strategia comunicativa del tecnico: "E’ stata un’ottima mossa, ma non basterà e lo stesso Spalletti è cosciente che servirà un’altra ricetta per recuperare la disaffezione che si è creata nel sentimento del tifoso napoletano: vincere".