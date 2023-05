Tuttosport - Spalletti può avviare azione legale se ADL lo "blocca" per un anno

Spalletti è al passo d’addio, ora resta da capire se dai colloqui con l’avvocato del coach, ci saranno margini per una separazione consensuale

Spalletti è al passo d’addio, ora resta da capire se dai colloqui con l’avvocato del coach, ci saranno margini per una separazione consensuale e definitiva, oppure se De Laurentiis vorrà tenere per sé la clausola di non concorrenza. La stessa non impedirebbe a Spalletti di rassegnare le dimissioni, ma lo priverebbe della possibilità di allenare un’altra squadra. Spalletti non è dello stesso avviso e pur di essere liberato per intero, potrebbe essere pronto ad avviare una battaglia di natura legale. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.