Tuttosport - Squadra amareggiata per il ko: dopo l'1-0 la testa è andata subito a Firenze

Il ko con lo Spartak Mosca ha amareggiato tutti i calciatori, scrive il quotidiano Tuttosport, raccontando che la squadra è rammaricata per aver cominciato a pensare troppo presto alla partita contro la Fiorentina. Dopo il gol-lampo di Elmas, la vittoria sembrava cosa fatta ed invece gli avversari non si sono dati per vinti. Ieri Spalletti ha mostrato tutti gli errori commessi e l'obiettivo è non ripeterli a Firenze, contro la squadra rivelazione di questo inizio stagione.