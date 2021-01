Tuttosport sta con Gattuso: "Sta svolgendo un ottimo lavoro, ha risposto sul campo alle voci!"

I due gol segnati da Gyasi e Acampora (su deviazione decisiva di Manolas) sono arrivati quando il Napoli aveva tirato i remi in barca e la qualificazione era ormai in pugno. Questo il pensiero di Tuttosport, che nella sua edizione odierna racconta la sfida tra gli azzurri e i liguri: "Spezia nettamente sconfitto rispetto al campionato, però ieri sera Italiano ha dimostrato nel secondo tempo perché è corretto indicarlo come vero erede di Maurizio Sarri: possesso palla del 55% e squadra ligure che ha giocato prevalentemente nella metà campo partenopea.

Rino Gattuso centra la quarta semifinale di Coppa Italia al suo quarto anno di Serie A, un premio per l’ottimo lavoro che sta svolgendo nel Napoli, ma anche una risposta alle tante voci sul suo esonero o su improbabili dimissioni: tutto smentito pubblicamente mercoledì sera dal presidente De Laurentiis".