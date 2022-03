Tuttosport - Striscione becero, ancora una volta Verona presa di miri per colpa di pochi

"Anche durante il riscaldamento i giocatori del Verona hanno indossato una maglietta inneggiante alla pace, per esplicita volontà della società"

Uno striscione vergognoso è apparso poco prima della partita tra Verona e Napoli fuori dalla stadio Bentegodi. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che commenta così l'accaduto: "Si tratta di un'incitazione a Russia e Ucraina (di cui compaiono le bandiere) a bombardare Napoli, la città riconoscibile dalle coordinate inserite nello striscione. Un becero messaggio che ha scatenato un inferno sui social, con Verona ancora una volta presa da mira per colpa di un'iniziativa che non ha nulla a che spartire con il sentire della città e della società.

Proprio ieri infatti il parcheggio del Bentegodi è stato adibito a raccolta di viveri per le zone colpite dalla guerra, a testimonianza di quanto a cuore sia la situazione ucraina. Ma non solo, Anche durante il riscaldamento i giocatori del Verona hanno indossato una maglietta inneggiante alla pace, per esplicita volontà della società del presidente Maurizio Setti".