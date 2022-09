Tuttosport - Turnover ridotto rispetto al Lecce: Kim e Anguissa hanno bisogno di rifiatare

Raspadori e Simeone hanno le stesse chance ed è molto probabile che possa scattare una staffetta

TuttoNapoli.net

Raspadori e Simeone hanno le stesse chance ed è molto probabile che possa scattare una staffetta con il Cholito che dovrebbe partire dall’inizio, scrive quest'oggi Tuttosport in merito alle probabili scelte di Spalletti: "Ci sarà turnover, a quanto pare non delle stesse dimensioni viste con il Lecce, però in una misura ragionevole. Juan Jesus potrebbe far rifiatare Kim che è, insieme a Meret e Di Lorenzo , l’azzurro con il maggior numero di minuti (540) all’attivo. Hanno bisogno di tirare il fiato anche Anguissa (535’) e Lobotka (470’) e pure nel loro caso non è da escludere che possano giocare mezza partita a testa. Probabilmente con Lobotka subito in campo ed al suo fianco Ndombele con Elmas , quest’ultimo alter ego di Zielinski (412’) che dovrebbe essere risparmiato in vista della sfida di Glasgow".