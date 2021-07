Tuttosport - Tutino in prestito al Parma: Napoli lo tiene d'occhio per il futuro

Il Parma pronto ad accogliere Gennaro Tutino secondo le informazioni raccolte da Tuttosport. Sull'attaccante scrive così il quotidiano in edicola: "Il Parma prosegue nella costruzione di una squadra che si annuncia come la grande favorita insieme al Monza: i ducali hanno di fatto trovato l’accordo con Gennaro Tutino (13 gol e 6 assist nella promozione della Salernitana). Tutino arriverà al Parma in prestito dal Napoli, che vuole continuare a tenerlo sott’occhio per il dopo Insigne".