Tuttosport - Tutti pazzi di Osimhen, ma ogni discorso è rimandato a fine stagione

Osimhen è sulla bocca di tutti i grandi club che lo hanno visto esplodere in azzurro e che vorrebbero accaparrarsi le sue performace. Su Tuttosport oggi in edicola si parla del grande interesse attorno all'attaccante nigeriano del Napoli: "Ma ogni discorso è rimandato alla fine di questa stagione: le sirene dei club, inglesi in particolare, il 23enne nigeriano le tiene a distanza perché adesso la posta in palio è più importante di ogni cosa. In ballo c'è lo scudetto con il Napoli, a cui Osimhen proprio non vuole rinunciare.

Il Napoli ha dimostrato di poter fare bene anche senza Osimhen e la vittoria di Bergamo sull’Atalanta ha dimostrato quanto il lavoro di Spalletti sia incentrato sul gruppo più che sui singoli. grande fiducia Il tecnico azzurro ha il grande merito di aver restituito fiducia ad ogni singolo elemento della rosa e non è un caso se otto gol in Serie A siano arrivati proprio da calciatori partiti dalla panchina (l’ultimo lo ha segnato Elmas contro l'Atalanta).