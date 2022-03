Tuttosport - Zanoli in rampa di lancio, ma Spalletti non ha ancora deciso il vice Di Lorenzo

Mancano 8 giorni alla sfida contro l'Atalanta e Spalletti li utilizzerà anche per capire chi schierare al posto dell'infortunato Di Lorenzo.

Mancano 8 giorni alla sfida contro l'Atalanta e Spalletti li utilizzerà anche per capire chi schierare al posto dell'infortunato Di Lorenzo. Secondo Tuttosport, c'è Zanoli in rampa di lancia, sarebbe l'opzione più aderente alle caratteristiche di Di Lorenzo visto che Malcuit invece predilige di più la fase offensiva. Non è da escludere però Tuanzebe per arginare da quel lato Boga.