Tuttosport - Zerbin, a Dimaro le valutazioni sul futuro

Che futuro per Alessio Zerbin? L'esterno, che ha esordito con la maglia della nazionale, è in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che futuro per Alessio Zerbin? L'esterno, che ha esordito con la maglia della nazionale, è in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli se ne accorge e lo acquista a gennaio 2017, aggregandolo alla Primavera. L'obiettivo adesso è ritagliarsi uno spazio anche nella sfida di domani a Wolverhampton contro l'Inghilterra.

Da un azzurro all’altro, il Napoli - titolare del cartellino - lo valuterà in ritiro per capire se tenerlo o girarlo in prestito. Il futuro di Zerbin, 23 anni, sarà comunque in Serie A, in quel calcio accarezzato nei sogni di bambino e adesso finalmente realtà".