Tuttosport - Zielinski e Juan Jesus dal 1' col Leicester? Tutte le novità di Spalletti

Ottime notizie per il Napoli in vista della trasferta contro il Leicester. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Zielinski potrebbe ritrovare una maglia dal 1' al posto di Elmas. Ma ci saranno anche altri cambi. Rrahmani potrebbe prendere il posto di Manolas mentre Juan Jesus dovrebbe debuttare al posto di Mario Rui come terzino sinistro.