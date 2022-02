Unione Sarda - Cagliari, contro il Napoli senza paura: le scelte di Mazzarri

"Cagliari, contro il Napoli senza paura", titola L'Unione Sarda nelle pagine sportive. Si ipotizza l'undici di Mazzarri per la sfida di stasera contro il Napoli: sarà il richiamo atletico di questa mattina a sciogliere le riserve, anche in base a chi ha recuperato tra i vari acciaccati. Fiato sospeso, in particolare, per Lovato e Carboni. A rompere il ghiaccio, schierati attraverso il 3-5-2, potrebbero essere Cragno, Goldaniga, Ceppitelli (o Lovato), Carboni (o Obert), Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert, Pereiro e Joao Pedro. Ancora out Nandez.