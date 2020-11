Ibra pazzo di Gattuso: "Se partissi in guerra, lo vorrei sempre al mio fianco"

Tra Ibrahimovic e Gattuso c'è un rapporto di sincera stima e amicizia, lo ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che riporta alcune parole pronunciate in passato dallo svedese: "Se molli un attimo ti ritrovi Rino che ti urla sul collo. Lui è unico, se partissi in guerra lo vorrei sempre al mio fianco" disse in un'intervista Zlatan, che domenica si ritroverà da avversario il suo vecchio compagno al Milan.