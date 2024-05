Il Barça ha offerto 80mln per Kvara e ora c'è anche il PSG: distanza per il rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia rinnoverà o no il suo contratto? Il Napoli deve fare presto, perché il pressing di qualche big europea potrebbe ingolosirlo.

Khvicha Kvaratskhelia rinnoverà o no il suo contratto? Il Napoli deve fare presto, perché il pressing di qualche big europea potrebbe ingolosirlo. Questo è quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Il Barcellona si è fatto avanti con una proposta di 80 milioni di euro per il Napoli e un ingaggio da top player a Kvaratskhelia. Qualche spiffero arriva anche da Parigi per il post Mbappe e in Francia si parla anche del possibile inserimento di Kolo Muani in prestito come contropartita.

De Laurentiis nella conferenza stampa di febbraio svelò che i colloqui erano stati rinviati a fine stagione. I contatti sono frequenti, Mamuka Jugeli è stato in Italia nella settimana di Napoli-Roma e le parole di De Laurentiis in conferenza stampa rivelano di una distanza tra la domanda e l’offerta, fra le richieste dell’entourage di Kvaratskhelia, motivate anche dalle richieste delle big europee, e la proposta del Napoli. Mamuka Jugeli non forza la mano".