Il Bari dei De Laurentiis trema: il focolaio Covid-19 stravolge il ritiro

Un momento non semplice per il Bari, che ha dovuto stravolgere i piani del ritiro a seguito del focolaio Covid esploso nel gruppo squadra: 9, a ieri, i positivi, che hanno lasciato il Trentino per andare nel luogo scelto per trascorrere l'isolamento obbligatorio per legge.

"Bari nel caos per il Covid", così Tuttosport, che spiega: "Il Covid rende arduo l'avvio di stagione del Bari, la squadra resta in ritiro in Trentino Alto Adige sino al 31 luglio, saltata l'amichevole con la Settaurense, a rischio quelle con la Primavera del Verona e il Legnago. Il club in accordo con la Apss di Trento che ha predisposto tre mezzi specifici per il trasporto protetto dei pazienti Covid-19 che consentiranno ai 9 contagiati di raggiungere la sede scelta dagli stessi per trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio previsto dal protocollo. Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriori positività fra quelli isolati".

"Bari e il Covid, via dal ritiro i dieci contagiati" è invece l'apertura de La Repubblica - ed. Bari. Che ha poi aggiunto: "Il ritiro del Bari perde 10 protagonisti, nel nome della tutela della salute collettiva e della speranza di una seconda settimana di lavoro a Lodrone di Storo, in Trentino, caratterizzata da maggiore serenità. Nella mattinata di ieri i giocatori risultati positivi al Covid hanno lasciato la struttura che ospita il gruppo squadra, dove erano già isolati dal momento dell'esito dei tamponi, a bordo di tre automediche private noleggiate dal Bari".