Il blocco Conte: indicazioni importanti nella formazione anti-Como

Si scrive delle scelte del tecnico per il Como, intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha schierato con Juve e Monza, ad eccezione dell'infortunato Meret:

Il blocco di Antonio Conte. Sul Corriere dello Sport in edicola si scrive delle scelte del tecnico per il Como, intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha schierato contro Juve e Monza, ad eccezione dell'infortunato Meret: "Conte dimostra di comincia seriamente a puntare soprattutto su un blocco: anche all’Allianz hanno cominciato gli stessi dieci giocatori di movimento, e l’unica eccezione in quel caso fu Meret in porta, oggi infortunato e alle prese con il percorso di recupero dal problema all’adduttore della gamba sinistra che lo costringerà a saltare anche la doppia in Nations con la Nazionale di Spalletti.



Bene, bis e quasi un tris intero: il Napoli c’è, è questo, ha un’anima tosta e il sangue caldo come il suo allenatore Antonio.

Ma oggi con il Como, la vera sorpresa della stagione che ha battuto l’Atalanta e fermato il Bologna da Champions, dovrà dimostrare di avere ancora la sua testa" si legge sul quotidiano