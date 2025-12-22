Retroscena su Buongiorno: “Ha fatto l’impossibile per convincere Conte a schierarlo"
Alessandro Buongiorno ci ha provato fino alla fine a conquistarsi una maglia da titolare per la finale di Supercoppa, ma la scelta dovrebbe ricadere su Juan Jusus. Questo il retroscena svelato Dall’edizione odierna de Il Mattino sulla formazione che scenderà in campo questa sera contro il Bologna di Italiano.
L’unico vero dubbio riguarda la difesa, in particolare il ruolo di centrosinistra. Nell’ultima gara ha giocato, con rendimento impeccabile, il brasiliano Juan Jesus, con Alessandro Buongiorno rimasto in panchina. Proprio l’ex Torino, si legge sul quotidiano, “ha fatto l’impossibile per convincere Conte a concedergli una chance dal primo minuto”, ma alla fine dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina. Spazio ancora a Juan Jesus questa sera, chiamato sul suo lato a fronteggiare Orsolini.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
