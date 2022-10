Il capo dell'ammutinamento Allan deve 170mila euro al Napoli: pronto il pignoramento dei beni

Certe storie non finiscono, scrive il Corriere della Sera in merito alla vicenda dell’ammutinamento di tre anni fa

Certe storie non finiscono, scrive il Corriere della Sera in merito alla vicenda dell’ammutinamento di tre anni fa, quando i calciatori disertarono il ritiro imposto dal club, circostanza che poi in qualche modo provocò l’esonero di Carlo Ancelotti. Il Napoli e Allan, ex di rango del club di De Laurentiis, si rivedranno probabilmente davanti ad un ufficiale giudiziario autorizzato al pignoramento di beni in casa del brasiliano. Il centrocampista, ritenuto dalla società uno dei principali responsabili della scelta della squadra di lasciare l’hotel dopo la sfida di Champions contro il Salisburgo, deve al Napoli 170 mila euro.

Il centrocampista infatti, la notte dell’ammutinamento, si espresse in maniera poco urbana con Edo De Laurentiis. E secondo l’accusa del club, confermata da tutti i testimoni, si avventò contro il vicepresidente. Nelle prossime settimane entreranno nel vivo gli arbitrati di altri suoi compagni, tra cui Fabian Ruiz e Ospina, dopo quelli già chiusi (con condanna) di Hysaj e Maksimovic.