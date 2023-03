Il Comune di Napoli chiede risarcimento danni a Uefa e Germania: approvato ordine del giorno

Il Comune di Napoli chiederà un risarcimento danni alla UEFA e all'Eintracht Francoforte per quanto avvenuto mercoledì.

Il Comune di Napoli chiederà un risarcimento danni alla UEFA e alla Germania per quanto avvenuto mercoledì con gli ultrà tedeschi che hanno devastato la città partenoepa. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "«Bisognerà pagare i danni, ai commercianti e all’Anm, che ha avuto cinque bus danneggiati», aveva detto giovedì il sindaco Manfredi a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. E al Comune di Napoli ci si organizza in tal senso. Dalle parole presto si potrebbe passare ai fatti chiamando in causa diverse realtà.