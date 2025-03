Il doppio play è piaciuto tanto: possibile conferma di Gilmour per la Fiorentina

vedi letture

Conte lo ha schierato nel terzetto in mediana assieme a Lobotka e il doppio regista è piaciuto tanto.

"La Billy al quadrato", così l'edizione odierna di Repubblica definisce l'accoppiata Gilmour (Billy) e Billing, protagonisti contro l'Inter nella sfida di sabato al Maradona: "L'altra nota positiva - forse la migliore dello spartito presentato contro l'Inter - è Gilmour. Non giocava titolare proprio dalla sfida d'andata contro i nerazzurri. Conte lo ha schierato nel terzetto in mediana assieme a Lobotka e il doppio regista è piaciuto tanto.

Lo scozzese ha aiutato lo slovacco in fase di costruzione evidenziando velocità di pensiero e grande ricerca della verticalizzazione per Lukaku. Gilmour si è fatto sentire pure in fase di recupero sfruttando alla grande l'occasione che gli ha concesso Conte. Lui e Lobotka rappresentano una soluzione intrigante da riproporre pure con la Fiorentina. La Billy al quadrato funziona e consente di alternare due moduli: 3-5-2 e 4-3-3. Un'altra arma in più".