Il dubbio del CdM: "Se l’operato è stato positivo, perché Orsato non ha mai più arbitrato l’Inter?"

Il caso Inter-Juve occupa grande spazio sulle pagine dei quotidiani dopo le nuove rivelazioni diffuse dalla trasmissione Le Iene. Così scrive sul tema il Corriere del Mezzogiorno: "Le prestazioni degli arbitri sono valutate da osservatori del settore tecnico che hanno un peso nelle graduatorie di fine anno. Come racconta Claudio Gavillucci nel suo libro «L’uomo nero», Gava di Conegliano Veneto valutò la partita di Orsato con il voto 8.50 che corrisponde ad una buona prova.

Se l’operato è stato positivo, perché Orsato non ha mai più arbitrato l’Inter ma è stato designato soltanto al Var dopo più di due anni? Perché è stato tenuto lontano dalle gare del Napoli per un anno circa? Quesiti che ancora non trovano una risposta ufficiale a distanza di tre anni.