Il Fatto - Dieci anni fa con i soldi di Lucca compravi Higuain

vedi letture

Dieci anni fa, con 37 milioni compravi Higuain. Oggi prendi Lucca. Questa è la considerazione presente sull'edizione odierna de Il Fatto, che analizza l'inflazione nel nostro campionato: "Tutti, comunque, come evidenzia un’analisi di Calcio e Finanza, col mercato hanno ottenuto un effetto positivo sul bilancio, a conferma che si guarda prima al portafoglio, poi al campo. Nessuno escluso, nemmeno chi ha investito tanto come il Napoli, 150 milioni di acquisti (quasi 200 col riscatto di Hojlund), ma grazie al tesoretto delle cessioni di Osimhen e Kvarashktelia, e un centinaio speso per il trio Milinkovic-Savic, Beukema e Lorenzo Lucca, tre riserve prese da provinciali di Serie A.

Ecco, forse proprio il nuovo attaccante azzurro è il simbolo del calciomercato ai tempi dell’inflazione. Una decina d’anni fa, per 37 milioni il Napoli dal Real acquistava Higuain, uno dei centravanti più forti al mondo. Oggi, con gli stessi soldi, al massimo prendi la punta dell’udinese. Il prezzo di un grande attaccante è raddoppiato, ma il fatturato delle squadre no. Così il calcio italiano si riscopre ancora più povero e impotente".