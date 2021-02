Il fondo di Cucci sul QS: "Meret alibi dei blogger partenopei che avvelenano la Famiglia Gattuso!"

Sulle pagine del QS, Italo Cucci parla così della vittoria del Napoli contro la Juventus nell'anticipo andato in scena ieri al Maradona: "Le strepitose parate di Meret saranno l’unico alibi dei blogger partenopei che stanno avvelenando la Famiglia Gattuso, intesa come quelli che il calcio lo vivono a Castelvolturno, lontani da una città che spesso finge di amarli e invece li confronta con Maradona per buttarli. Se fossero sereni, non ignorerebbero il fatto che a Gattuso manca Mertens, 130 gol, più di Diego, più di tutti".