Il 'fronte' inglese: aggiornamenti su Lukaku, Gilmour e McTominay

Oggi, intanto, comincerà una settimana importante sul fronte inglese. Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sulle trattative che riguardano tre calciatori di Premier League, ovvero Lukaku, Gilmour e McTominay: "Battute finali con il Brighton per il centrocampista scozzese Billy Gilmour; nuovi contatti con lo United per l'altro scozzese Scott McTominay e soprattutto con il Chelsea per Romelu Lukaku.

La distanza tra offerta (25+5) e domanda dei Blues (40) non è ancora stata colmata: il tempo stringe e bisogna superare le complicazioni sorte negli ultimi giorni. Fino al gong del 30 agosto andranno definite anche le posizioni di Folorunsho, Gaetano, Mario Rui e Ngonge. E ovviamente Osi. Il grande nodo: nessuna nuova nel weekend. Se non Lookman verso il Psg dopo l'infortunio di Ramos: mica una buona notizia per Victor.