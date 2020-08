Il Giornale: "ADL vuole far gestire diritti tv ai presidenti e prospetta guadagni fantasmagorici"

“Aurelio De Laurentiiis vorrebbe far gestire direttamente ai presidenti l’operazione accreditando guadagni fantasmagorici”. Scrive così l'edizione odierna de 'Il Giornale' sul progetto del patron azzurro di far gestire ai presidenti di Serie A in maniera diretta la questione dei diritti televisivi. Materia che resta molto delicata e che il 25 agosto prossimo sarà oggetto di accesa discussione in Lega.

Dal canto suo Sky, emittente che detiene i diritti, resta convinta che i club non abbiano i mezzi per garantire il servizio e che alla fine dovranno comunque rivolgersi al proprio operato per garantire la trasmissione delle partite del campionato.