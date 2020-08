Il Giornale attacca Insigne e Gattuso: "Perchè non hanno preservato le forze per la Champions?"

Perchè non risparmiare energie per la sfida al Barcellona? L'edizione odierna de 'Il Giornale' attacca Rino Gattuso e Lorenzo Insigne per la gestione delle risorse in vista della sfida di Champions.

“Chi invece deve ancora arrampicarsi è il Napoli di Gattuso, atteso sabato al Camp Nou dopo l’1-1 dell’andata: il fastidio muscolare accusato da Insigne contro la Lazio non è il miglior viatico per la trasferta in Catalogna, ma da quelle parti il clima non è dei migliori e allora tanto vale crederci. Semmai, ci sarebbe da capire per quale motivo Insigne e Gattuso non abbiano intuito che sarebbe stato meglio preservare le forze in vista di un appuntamento storico”.