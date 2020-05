Il Giornale, l'editoriale di Damascelli: "Calcio ridicolo a ripartire, sarà un campionato farlocco"

“Prepariamoci a Giochi Senza Frontiere”. Così Tony Damascelli, sulle pagine de Il Giornale, legge le decisioni del Consiglio Federale di ieri, che ha sancito l’intenzione della FIGC di far riprendere il campionato. “Riempiremo - si legge - le nostre notti poco magiche con il pallone, le grandi sfide, la canicola e gli acquazzoni rinfrescanti, una grande competizione trasformata in un torneo da spiaggia, secondo le esigenze dei titolari di questo sport la cui cultura sportiva è pari a quella di un bagnino che non sappia nuotare. Ma così è anche se non ci pare, il calcio non rinuncia a se stesso, anche a costo di essere ridicolo. […] Sarà un torneo farlocco, chi vincerà potrà esibire il titolo senza eccessive euforie, chi perderà avrà l’alibi che si è trasformato in un campionato fasullo. Comunque si gioca. Meglio così che peggio. Ma peggio di così è difficile”.