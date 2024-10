Il Maradona è tornato un fortino: già raggiunte le vittorie interne dell'anno scorso

vedi letture

Il Maradona è tornato un fortino quest'anno. E addirittura il Napoli ha già raggiunto il numero di vittorie totali conquistate in casa lo scorso anno in campionato. Lo evidenzia il Corriere dello Sport: "Al Maradona, quest'anno, sei vittorie su sei, compresa quella ai rigori contro il Modena. Dodici punti in campionato più il 5-0 col Palermo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia.

Il Napoli in casa è dilagante: tre gol al Bologna, due al Parma col brivido, due al Monza, altri tre al Como di Fabregas. Un ruolino impressionante per una squadra che sta costruendo le sue fortune a Fuorigrotta. Numeri in crescita e distanti da quelli dell'ultima annata, quando al Maradona, in campionato, il Napoli raccolse appena sei vittorie, sette pareggi, sei sconfitte con 27 gol subiti. Una parentesi chiusa e dimenticata, archiviata col sudore del nuovo corso. Il Maradona è tornato ad essere una sentenza per gli avversari".