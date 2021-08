Il Leicester pesca il Napoli in Europa League: spunta la reazione della tv del club

Il Napoli ha pescato l'avversario peggiore dalla seconda fascia d'Europa League, ma per il Leicester vale lo stesso discorso. Come l'hanno presa in Inghilterra? Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli dal sorteggio di ieri porta a casa tanto rispetto a livello europeo. Lo dimostrano le parole dei colleghi della tv ufficiale del Leicester quando la sorte ha regalato loro il Napoli come avversario. Hanno oscillato dalle emozioni della trasferta al Maradona al calore dei tifosi, passando per la stima per giocatori come Koulibaly e Insigne.