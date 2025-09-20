Il Maradona attende De Bruyne: tutti hanno apprezzato stile ed eleganza al cambio

vedi letture

Quando Kevin De Bruyne esce dall’Etihad, niente è più come prima: e ciò che resta d’una serata pallida è l’ovazione che l’accompagna al suo ingresso in campo e poi la standing ovation che l’accompagna in panchina. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando del cambio di Antonio Conte con KDB che ha capito subito, non ha mutato la sua espressione, s’è calato nel ruolo. Ora il Maradona ora lo aspetta, tanto per non cambiare con un altro sold out:

"Per apprezzarne lo stile e l’eleganza calcistica che nel momento in cui s’è alzata la lavagnetta non l’ha indotto neppure lontanamente ad una smorfia di stupore". Uno scherzo della sorte per chi ha giocato 655 partite, segnando 157 gol, è la vita e - si legge - va vissuta evitando di fare drammi quando non è il caso, prendendosi il bello e pensando subito a ripartire in Napoli-Pisa, Monday Night da affrontare a testa alta prima della sfida a Luka Modric in Milan-Napoli