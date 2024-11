Il Maradona risponde ancora presente: con la Roma sarà di nuovo sold-out

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Un Maradona nuovamente sold out per la sfida alla Roma in programma domenica 24 novembre, dopo la sosta del campionato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Quando ieri la vendita libera è cominciata su Ticketone, i posti a disposizione erano veramente pochi e in coda c’erano circa 1.100 persone.

Per Napoli-Roma manca ancora un po’, di mezzo c’è l’Inter e poi c’è pure la sosta, ma la voglia di riempire il Maradona, nonostante il ko interno con l’Atalanta, è tanta e lo dimostrano le vendite che vanno già a gonfie vele per la sfida del 24 novembre (ore 18) a Fuorigrotta. Nonostante i prezzi leggermente più alti, il sold out è ampiamente prevedibile. Fino a ieri sera erano disponibili soltanto pochissimi biglietti per la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida".