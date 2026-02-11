Il Mattino boccia i cambi di Conte: "Togliere Hojlund-Vergara errore che ha deciso la gara"

vedi letture

Cambi decisivi che hanno penalizzato il Napoli quelli di Vergara e Hojlund. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Fino a venti minuti dalla fine il Napoli era aggressivo e lanciato, poi è mancato a Conte e al campo l’azzardo di continuare, la preoccupazione della partita di campionato ha scandito i cambi e i cambi hanno segnato un arresto che ha portato ai rigori, i rigori poi sono un altro gioco.

Togliere Hojlund e Vergara, per quanto stanchi, è stato l’errore che ha deciso il destino del Napoli in Coppa Italia. Muore di calcoli e prudenza il piano contiano. Ha vinto la sua ansia, rispetto alla partita col Genoa quando aveva tenuto in campo Vergara, l’unico con fantasia, l’unico che cerca l’uomo veramente e lo salta, che dribbla anche troppo ma dribblando trova spazi e libera compagni.