Il Mattino boccia i cambi di Conte: "Togliere Hojlund-Vergara errore che ha deciso la gara"
Cambi decisivi che hanno penalizzato il Napoli quelli di Vergara e Hojlund. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Fino a venti minuti dalla fine il Napoli era aggressivo e lanciato, poi è mancato a Conte e al campo l’azzardo di continuare, la preoccupazione della partita di campionato ha scandito i cambi e i cambi hanno segnato un arresto che ha portato ai rigori, i rigori poi sono un altro gioco.
Togliere Hojlund e Vergara, per quanto stanchi, è stato l’errore che ha deciso il destino del Napoli in Coppa Italia. Muore di calcoli e prudenza il piano contiano. Ha vinto la sua ansia, rispetto alla partita col Genoa quando aveva tenuto in campo Vergara, l’unico con fantasia, l’unico che cerca l’uomo veramente e lo salta, che dribbla anche troppo ma dribblando trova spazi e libera compagni.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro