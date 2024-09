Il mercato estivo si conferma pazzesco: già cinque gol e otto assist per i nuovi acquisti

La campagna acquisti estiva del Napoli sta dando i suoi frutti. I nuovi arrivati, infatti, sembrano conoscersi da una vita con i giocatori che già vestivano la maglia azzurra e pare che stiano entrando in fretta nel sistema di gioco del condottiero Antonio Conte. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i colpi estivi del club partenopeo hanno già prodotto 5 gol e 8 assist.

Su tutti svetta Romelu Lukaku, voluto fortemente da Conte che - pur non essendo ancora al meglio della condizione - ha già ripagato la fiducia con 2 gol e 3 assist. Inizio di stagione 'generoso' per David Neres che, pur entrando spesso a gara in corso - 125 minuti giocati - ha già messo a referto ben 4 assist (oltre al gol al Palermo). Nell'elenco dei marcatori compaiono anche altri due acquisti voluto con forza da Conte, ovvero Alessandro Buongiorno e Scott McTominay. Componenti di un'orchestra che permette a tutti di segnare: già 10 marcatori diversi su 14 gol realizzati finora.