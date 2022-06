Il Monza di Berlusconi vuole fare spesa a Napoli: tre azzurri nel mirino

Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il Monza, neo promosso in Serie A, vuole fare la spesa a Napoli e mette tre azzurri nel mirino. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I cambiamenti in attacco potrebbero non finire qui. C’è il Monza di Silvio Berlusconi che appare interessato a tre giocatori del Napoli, tutti attaccanti: il centravanti Petagna e gli esterni Politano e Ounas. Ancora è presto per parlare di trattative, ma anche in questo caso il Napoli si sta preparando per le alternative".