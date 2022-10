Il motivo d'interesse di Roma-Napoli sta anche negli allenatori: tabù Mourinho per Spalletti

Sono diversi, Luciano Spalletti e José Mourinho. Nella gestione dell'organico e per il gioco espresso in campo.

Sono diversi, Luciano Spalletti e José Mourinho. Nella gestione dell'organico e per il gioco espresso in campo. E' questo uno dei principali motivi d'interesse del prossimo Roma-Napoli, scrive Tuttosport: "Sarà interessante la sfida contro la Roma di Mourinho e non solo perché Spalletti non ha mai battuto il portoghese, ma anche perché quest’ultimo ha puntato molto sulla solidità più che sulla spettacolarità del gioco".