Il motivo per cui Spalletti non ha fatto esordire i nuovi arrivati

Luciano Spalletti non è tipo da lasciarsi andare a facili entusiasmi, ieri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - aveva il ghigno soddisfatto nel dopo gara e non solo per il risultato. Ha avuto la certificazione di aver svolto un ottimo lavoro insieme al suo staff, ed anche a quello sanitario, durante il ritiro: il Napoli si è presentato “fresco” ai nastri di partenza, gamba sciolta e mente libera. Per questo, e per dare un segnale di compattezza al gruppo, il tecnico toscano ha scelto di non far esordire coloro che sono appena arrivati