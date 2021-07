Il Napoli cambia pelle: anche Formisano può lasciare

Un Napoli in rivoluzione, anche sul piano societario. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica che scrive di Cristiano Giuntoli e Alessandro Formisano: "Qualcosa si muove anche in società, con De Laurentiis che ha cambiato il team manager (Santoro al posto di Scala), il ds Giuntoli sempre separato in casa e il responsabile del settore marketing Alessandro Formisano che ha svelato in un post la sua voglia di una nuova esperienza. È l’onda lunga di una stagione che per il Napoli è stata ad alta tensione".