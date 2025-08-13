Il Napoli fissa il budget per il rush finale del mercato: la cifra a disposizione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50
di Arturo Minervini

Il Napoli si prepara alla fase calda del mercato con un budget ancora consistente a disposizione. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro può contare su almeno altri 50-60 milioni di euro da investire, cifra che potrebbe crescere ulteriormente in virtù della cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid.

Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno già tracciato le priorità: un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo. La strategia, però, non subirà stravolgimenti, forte dell’appeal del Napoli sul mercato internazionale, dove il fascino, la disponibilità economica e il prestigio del club restano armi decisive per attrarre nuovi rinforzi.