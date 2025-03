Il Napoli non si accontenta del rinnovo automatico: vuol blindare Anguissa fino al 2029

La volontà del Napoli è chiara, da qualche mese si studiano le cifre per premiare il centrocampista camerunense

Il Napoli pronto a blindare Frank Anguissa, non solo esercitando l'opzione per l'automatico rinnovo biennale ma provando a trovare l'intesa con il centrocampista per un accordo ancor più lungo. È questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Riguardo ad Anguissa, il Napoli esercita l'opzione automatica che allunga il contratto fino al 2027 ma sta lavorando per un nuovo accordo che prolungherebbe l'intesa fino al 2029.

La volontà del Napoli è chiara, da qualche mese si studiano le cifre per premiare il centrocampista camerunense, uno dei leader del gruppo di Conte, ma ci vorrà tempo per convincere Anguissa al nuovo matrimonio e definire l'accordo in tutti i dettagli, entrambe le parti non hanno fretta" si legge sul quotidiano.