Il Napoli ritrova la sua cooperativa del gol al completo: Spalletti può pescare in un bottino di 400 reti

Il Napoli ritrova anche Lorenzo Insigne e adesso l'infermeria è completamente vuota. Gli unici indisponibili per il derby con la Salernitana saranno Koulibaly, Anguissa e Ounas, i tre della Coppa d'Africa. E quindi Luciano Spalletti potrà puntare su tutti i suoi uomini, specie in attacco, un reparto che il Corriere dello Sport definisce "una corazzata".

Una corazzata da 400 gol in azzurro, una cooperativa del gol. E il quotidiano passa poi in rassegna i numeri degli attaccanti azzurri: 143 reti per Mertens, 114 per Inigne, 38 per Zielinski, 20 per Fabian, 10 per Elmas. E poi i 19 gol di Osimhen, i 25 di Lozano, i 16 di Politano e le 8 di Petagna. Una marea di gol, su cui Spalletti potrà fare affidamento.