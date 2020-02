Il Napoli sfida il Barcellona e il 'tabù' San Paolo: a caccia della svolta anche in casa

Con l'ultima striscia di risultati positivi il Napoli ha recuperato terreno in classifica, agguantando almeno temporaneamente il sesto posto, grazie soprattutto al rendimento esterno: Inter, Cagliari e Brescia battute lontane dal San Paolo, ma è in casa che va trovata la svolta. L'impianto di Fuorigrotta sta diventando quasi un tabù per gli azzurri, tant'è che in casa fino sono stati conquistati appena 14 punti sui 36 a disposizione. Pochissimi. A riportarlo è La Repubblica.