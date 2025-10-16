Zapata in campo contro la sua ex squadra? Tuttosport: "Non ci stupiremmo..."

Il quotidiano Tuttosport in vista di sabato e in chiave formazioni si sofferma su Torino-Napoli e su Duvan Zapata, attaccante dei granata che ritroverà sabato la sua ex squadra. Finora Zapata ha disputato 21 minuti in casa contro l'Atalanta essendo tornato da poco dopo l'infortunio. Proprio in quella partita ha anche fallito un rigore.

"Adesso Zapata ha potuto superare brillantemente anche i nuovi test atletici. Ha un'autonomia di almeno mezz'ora in un match tirato, di grande agonismo, senza respiro. Tra una settimana sua moglie darà alla luce una bambina, sono giorni speciali, Duvan ha una carica che leggi negli occhi. Non ci stupiremmo se contro il Napoli Baroni tornasse a dargli spazio, il tecnico sa che Duvan ha un'autonomia vera e un piede più caldo".