Riparte Largo Maradona: novità su viabilità e sicurezza per cittadini e visitatori

Riapre da questa mattina il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli. Trovata un'intesa tra il Comune ed i negozianti, che sono stati ricevuti ieri pomeriggio a Palazzo San Giacomo dal Direttore Generale Pasquale Granata. Dopo le proteste scattate a seguito del blitz della Polizia Locale, con la chiusura da parte dei commercianti del sito che è di proprietà privata, il Municipio ieri mattina li aveva convocati per aprire un tavolo di discussione, con l'obiettivo di "individuare percorsi di regolarizzazione" e un piano di viabilità e di mobilità pedonale dedicato all’area del murale di Maradona e alle strade limitrofe, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per cittadini e visitatori.

L'operazione dei caschi bianchi, aveva spiegato l'amministrazione, "è stata realizzata a seguito di denunce relative alla vendita di merce contraffatta e a furti di energia elettrica". Ora invece si va verso un nuovo assetto della viabilità nell'area, con pedonalizzazioni e un senso unico pedonale, in stile San Gregorio Armeno, e lo stanziamento di 100mila euro che serviranno a realizzare studi scientifici per la viabilità e la sicurezza della zona.