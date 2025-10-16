Cosa cambia alla lista Serie A se Lukaku rientra per la Supercoppa

Romelu Lukaku potrebbe tornare per la Supercoppa italiana, quindi a metà dicembre. Almeno questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che poi fa anche chiarezza: "Il Napoli potrebbe inserirlo in lista in qualsiasi momento, togliendo un altro giocatore.

E Romelu, in Arabia Saudita, vuole esserci. Intanto, le telefonate si accavallano, le chiacchierate sono sistematiche, la preparazione procede e la cautela deve farla da padrone, perché il fisico non può subire "attentati" da accelerazioni superflue: i protocolli sono garanzia e tentare di anticiparsi non conviene, anche perché Hojlund sta provvedendo per sé e pure per Romelu, occupandone il posto e lo spazio in campo a modo suo, cioè segnando".