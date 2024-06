Il Napoli si gode Folorunsho: pronto il rinnovo, con Conte sarà risorsa preziosa

Michael Folorunsho tornerà al Napoli per rimanerci stavolta. Con tanto di rinnovo pronto. Lo scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport

Michael Folorunsho tornerà al Napoli per rimanerci stavolta. Con tanto di rinnovo pronto. Lo scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport: "Il Napoli se lo gode, Folorunsho sarà uno dei tanti osservati speciali in Germania. (…) Tornerà a Napoli ma per restarci. Si lavorerà anche a un nuovo contratto. Per Conte sarà una risorsa preziosa a centrocampo. Un giocatore tutto da scoprire che saprà ritagliarsi il proprio spazio con umiltà ed entusiasmo.

Spalletti lo ha scelto per le sue caratteristiche rare: «Ti dà soluzioni differenti come fisicità, ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa, è un incursore a tutti gli effetti abituato ad avere l’avversario sul groppone ed è lì che regge botta» ha detto il ct pochi giorni fa".