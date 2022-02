Il Napoli vince con il piano B: senza profondità, il palleggio a oltranza ha fatto la differenza

Il Napoli chiude la sfida del Penzo con il Venezia con il 66% di possesso palla. Un dato importante, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non esistono più le partite comode, non lo è quella che il Venezia consegna al Napoli, che non avendo spazi sceglie il piano-B, nonostante Zanetti tenti di incidere intervenendo dalla panchina: essendo vietato avere profondità, che almeno resti la padronanza di se stesso, la sensibilità di gustarsi la Laguna nelle acque chete del proprio talento, sfruttato per ammorbidire con il palleggio a oltranza le insidie di un’ondata anomala".